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زوارق حربية إسرائيلية تقصف المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
31-10-2024
|
23:22
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