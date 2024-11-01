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"لبنان 24": ارتفاع عدد ضحايا غارة القماطية إلى أكثر من 3 شهداء و5 جرحى والعمل جار على رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:21
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