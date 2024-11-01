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وسائل إعلام إسرئيلية: رصد نحو 20 عملية إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل تم اعتراض بعضها والباقي سقط في مناطق مفتوحة
Lebanon 24
01-11-2024
|
01:08
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