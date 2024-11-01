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محافظة النبطية هويدا الترك لـ"صوت كل لبنان": الكثير من العائلات لم تعد تتحمل أن تكون عبئاً على غيرها فبدأت بالعودة إلى بلداتها الأصلية

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:59
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