رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع قائد "اليونيفيل": لبنان يُقدّر الجهود الشاقة التي تبذلها القوات الدولية في هذه المرحلة الصعبة ويتمسك بدورها وبقائها في الجنوب

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