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ميقاتي: لبنان يرفض المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت للقوات الدولية والتي يجري تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الجيش

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:16
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ميقاتي: إن لبنان المتمسك بالشرعية الدولية يرفض تهديد اسرائيل لليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تتعرض لها والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية ما يقتضي من الجميع الوقوف وقفة واحدة ضد هذا التطاول السافر على دور اليونيفيل ومهمتها
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