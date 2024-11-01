ميقاتي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على "اليونيفيل" والتهديدات التي توجه إليها ونقدّر إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار القوات الدولية بعملها في الجنوب

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