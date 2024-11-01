Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على "اليونيفيل" والتهديدات التي توجه إليها ونقدّر إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار القوات الدولية بعملها في الجنوب

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع قائد "اليونيفيل": لبنان يُقدّر الجهود الشاقة التي تبذلها القوات الدولية في هذه المرحلة الصعبة ويتمسك بدورها وبقائها في الجنوب
lebanon 24
01/11/2024 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى قائد "اليونيفيل": متمسكون بدور القوات الدولية في الجنوب وبالقرار 1701
lebanon 24
01/11/2024 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لا سيما القرار 1701 وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
01/11/2024 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن لبنان المتمسك بالشرعية الدولية يرفض تهديد اسرائيل لليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تتعرض لها والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية ما يقتضي من الجميع الوقوف وقفة واحدة ضد هذا التطاول السافر على دور اليونيفيل ومهمتها
lebanon 24
01/11/2024 11:52:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:49 | 2024-11-01
05:48 | 2024-11-01
05:31 | 2024-11-01
05:29 | 2024-11-01
05:14 | 2024-11-01
05:04 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24