ميقاتي: إن توسيع العدو الاسرائيلي نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية وتهديداته المتكررة للسكان باخلاء مدن وقرى بأكملها كلها مؤشرات تؤكد رفض إسرائيل المساعي المبذولة لوقف اطلاق النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701 كاملاً

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