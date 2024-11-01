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ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرار الأممي 1701 ومندرجاته والتصريحات الاسرائيلية والمؤشرات الديبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الاسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والاصرار على نهج القتل والتدمير

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:19
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01/11/2024 11:51:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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