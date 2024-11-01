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ميقاتي: إصرار إسرائيل على القتل والتدمير في لبنان يضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته التاريخية والاخلاقية في وقف هذا العدوان

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:21
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