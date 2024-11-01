Advertisement

أخبار عاجلة

أ ف ب : الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان على اتفاق دفاعي وأمني جديد

Lebanon 24
01-11-2024 | 05:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيع الاتحاد الاوروبي واليابان على اتفاق دفاعي وأمني جديد
lebanon 24
01/11/2024 14:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتفاق على تشكيل فريق عمل جديد لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو
lebanon 24
01/11/2024 14:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الياباني: أبرمنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا بشأن شراكة استراتيجية فضلا عن شراكة في مجال الأمن والدفاع
lebanon 24
01/11/2024 14:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي والصين.. مفاوضات جديدة حول رسوم السيارات الكهربائية
lebanon 24
01/11/2024 14:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:19 | 2024-11-01
08:10 | 2024-11-01
08:09 | 2024-11-01
07:57 | 2024-11-01
07:49 | 2024-11-01
07:37 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24