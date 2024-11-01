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مصدر لبناني لسكاي نيوز عربية: قبول طلب واشنطن من لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد يعتبر استسلاماً

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:05
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