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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه كرمئيل ومعالوت ترشيحا في الجليل

Lebanon 24
01-11-2024 | 07:49
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