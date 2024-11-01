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الجميّل: لبنان أبلغ الجميع أنّه لن يطرح أيّ موضوع قبل وقف إطلاق النار

Lebanon 24
01-11-2024 | 09:48
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الجميّل: موقف لبنان ثابت وهو تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب والأولوية هي لوقف إطلاق النار وهذا العدوان يجب أنّ يتوقف
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01/11/2024 19:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/11/2024 19:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: لم نكن نعرف بالهجوم الأخير في لبنان وعلى الجميع تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع ووقف إطلاق النار سيُعيد الرهائن ويفتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة مثل شمال إسرائيل والبحر الأحمر
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