Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: المُعلن مع هوكشتاين حصل عشية زيارته إلى إسرائيل عندما اتّصل الموفد الاميركي بالرئيس ميقاتي والاتصالات الاميركية لا تزال مستمرّة ونحن لم نتبلغ أيّ موقف رسميّ بعد زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل

Lebanon 24
01-11-2024 | 09:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: هوكشتاين لم يؤكد زيارته إلى لبنان بعدما سيأتي إلى إسرائيل مباشرة من أميركا ونأمل أن تحمل الأيام المقبلة أموراً إيجابية
lebanon 24
01/11/2024 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الحدث: الموفد الأميركي هوكشتاين لن يتوجه إلى بيروت بعد اختتام زيارته إلى تل أبيب
lebanon 24
01/11/2024 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين بالامس أنه سيسعى في اسرائيل للتوصل الى حل يوقف اطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701
lebanon 24
01/11/2024 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هوكشتاين حمل اقتراحاً إلى لبنان خلال زيارته الأخيرة لبيروت وبقيَ "سرياً" بيني وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
01/11/2024 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:24 | 2024-11-01
13:21 | 2024-11-01
13:18 | 2024-11-01
13:07 | 2024-11-01
13:07 | 2024-11-01
12:59 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24