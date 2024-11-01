الجميّل: المُعلن مع هوكشتاين حصل عشية زيارته إلى إسرائيل عندما اتّصل الموفد الاميركي بالرئيس ميقاتي والاتصالات الاميركية لا تزال مستمرّة ونحن لم نتبلغ أيّ موقف رسميّ بعد زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل

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