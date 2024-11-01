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الجميّل: موقف لبنان ثابت وهو تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب والأولوية هي لوقف إطلاق النار وهذا العدوان يجب أنّ يتوقف

Lebanon 24
01-11-2024 | 09:52
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ميقاتي: الاولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور "اليونيفيل" ويجب إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات
lebanon 24
01/11/2024 19:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان بعد جلسة برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى: لوقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية ولإيجاد حلّ جذري لهذا العدوان ولضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
lebanon 24
01/11/2024 19:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شروطنا واضحة وهي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على إستعداد لذلك
lebanon 24
01/11/2024 19:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إيرلندا خلال لقائه ميقاتي: متضامنون مع لبنان وطلبنا عبر المنظمات الدولية الضغط لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
01/11/2024 19:27:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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