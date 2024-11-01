الجميّل: أيّ خطوة أحاديّة لن يُقدم عليها لبنان والمسألة هي لدى العدوّ الإسرائيلي ولدى المجتمع الدوليّ الذي يجب عليه وقف هذا العدوان على اللبنانيين

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