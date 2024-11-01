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رئاسة الوزراء البريطانية: رئيس الوزراء ستارمر وأمير قطر أكدا الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
01-11-2024 | 10:06
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