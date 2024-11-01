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سي ان ان عن مسؤول أميركي: زيارة هوكشتاين وماكغورك ركزت بشكل خاص على جهود تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
01-11-2024
|
10:28
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