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سي ان ان عن مسؤول أميركي: زيارة هوكشتاين وماكغورك ركزت بشكل خاص على جهود تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
01-11-2024 | 10:28
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