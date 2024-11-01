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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أكثر من 100 طائرة مسيّرة خلال شهر تشرين الأوّل الماضي

Lebanon 24
01-11-2024 | 11:44
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