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مصدر قيادي في حماس: الحركة ترفض مقترح الوقف المؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام فحسب

Lebanon 24
01-11-2024 | 12:13
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