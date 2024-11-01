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رؤساء 15 وكالة أممية: جميع الفلسطينيين في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف

Lebanon 24
01-11-2024 | 13:07
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