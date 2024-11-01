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دبلوماسي غربي لرويترز: مسودة وقف إطلاق النار في لبنان "غير واقعية تمامًا" بسبب العبء الذي تضعه على الجيش اللبناني
Lebanon 24
01-11-2024
|
13:24
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