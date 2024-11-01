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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل غيّرت الدفاعات الجوية حول منشأة استراتيجية استعدادًا لضربة إيرانية محتملة

Lebanon 24
01-11-2024 | 14:34
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