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القناة 13 الإسرائيلية: إصابة قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي بعد انقلاب مركبة كان بداخلها خلال جولة في جنوب لبنان

Lebanon 24
01-11-2024 | 14:45
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