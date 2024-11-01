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القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات تل أبيب أن طهران لا تزال في مرحلة دراسة كيفية الرد

Lebanon 24
01-11-2024 | 15:39
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