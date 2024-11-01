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رؤساء وكالات الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية لا تواكب الاحتياجات في شمال قطاع غزة بسبب القيود المفروضة

Lebanon 24
01-11-2024 | 16:19
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