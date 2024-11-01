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البنتاغون: العتاد الأميركي يبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة
Lebanon 24
01-11-2024
|
18:25
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