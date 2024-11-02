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هيئة البث الإسرائيلية: التقدم نحو اتفاق مع حزب الله قد يتحقق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية رغم بعض الفجوات بالمفاوضات

Lebanon 24
02-11-2024 | 03:58
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