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واشنطن بوست نقلاً عن مصدر إسرائيلي: المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة

Lebanon 24
02-11-2024 | 04:42
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