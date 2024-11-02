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مجلة ناشيونال إنترست عن تقرير لجامعة براون: حرب غزة ولبنان تستهلكان عشرات المليارات من أموال الضرائب الأميركية

Lebanon 24
02-11-2024 | 06:24
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