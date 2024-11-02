شيخ العقل بعد لقاء درزي وروحي في بعدران: هذه الخلوة لها رمزية والمرحلة اليوم صعبة والتطورات خطيرة وقادرون على مواجهة العدوان بالتماسك الداخلي والتعاضد الوطني

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