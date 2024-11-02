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شيخ العقل: نرفض المتاجرة بالأرض ولا يجوز التخلّي عنها والوطن نحميه بالشراكة الوطنية وقرارنا توحيدي بامتياز وهو الحياد عن كلّ ما يُفرّق

Lebanon 24
02-11-2024 | 10:16
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