شيخ العقل: ندين العدوان الإسرائيلي المتمادي ونتضامن مع النازحين ونعتبرهم ضيوفاً ولكن لا نقبل بأي خلل أمني من أي جهة أتت ونتعامل مع الجيش وقوى الأمن لتحقيق الإستقرار

Lebanon 24