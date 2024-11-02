شيخ العقل: نؤكّد على مبدأ الاستضافة ونحذّر من المتاجرة بالأراضي والبيوت فالنازحون سيعودون إلى أرضهم بإذن الله ولذلك نطالب بالعمل على وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب

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