أرسلان: لا أعداء لنا في الوطن على الإطلاق ونحن أصحاب هوية ووطن واحد ونستضيف في الجبل أهلنا الذين نزحوا نتيجة هجوم وحشي على لبنان ولا يمكن أن نستقيل من دورنا التاريخي

Lebanon 24