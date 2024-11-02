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رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط: يبدو أن الحرب طويلة لذلك علينا أن نكون على استعداد لتوفير الحدّ الأقصى من المساعدات للنازحين والتعاون المطلق مع الدولة والجيش

Lebanon 24
02-11-2024 | 10:23
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