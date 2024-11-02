رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط: يبدو أن الحرب طويلة لذلك علينا أن نكون على استعداد لتوفير الحدّ الأقصى من المساعدات للنازحين والتعاون المطلق مع الدولة والجيش

Lebanon 24