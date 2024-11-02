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هاريس: خبراء الاقتصاد بأميركا راجعوا خطتي الاقتصادية وأكدوا أنها ستعزز الاقتصاد بالفعل على عكس خطة ترامب

Lebanon 24
02-11-2024 | 11:50
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