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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا جسما جويا في البحر الأبيض المتوسط قبل وصوله الأراضي الإسرائيلية

Lebanon 24
02-11-2024 | 11:51
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