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رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يشددان على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين ويضمن الاستقرار والأمن للجميع (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-11-2024 | 13:07
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