رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يشددان على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين ويضمن الاستقرار والأمن للجميع (سكاي نيوز)

Lebanon 24