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يديعوت أحرونوت عن مصدر: نتنياهو لا يسعى لتحرير الرهائن أو إنهاء الحرب بل لإبقاء حكومته والابتعاد عن التحقيق

Lebanon 24
02-11-2024 | 13:37
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