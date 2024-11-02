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"واشنطن بوست" عن مصدر رفيع مقرب من القيادة الإسرائيلية: إيران ستهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة

Lebanon 24
02-11-2024 | 13:55
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