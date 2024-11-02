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المؤسسة العسكرية الإسرائيلية توقفت عن نقل المعلومات السرية بالوسائل الإلكترونية واستبدلت ذلك بنقل المعلومات في مظاريف (قناة كان)

Lebanon 24
02-11-2024 | 15:51
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