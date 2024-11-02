Advertisement

أخبار عاجلة

النائب هادي أبو الحسن لـ"الجديد": لا خوف على الأمن في جبل لبنان

Lebanon 24
02-11-2024 | 17:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب هادي أبو الحسن لـ"lbci": من الخطأ طرح موضوع نزع سلاح حزب الله في لحظة المواجهة
lebanon 24
03/11/2024 08:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب إلياس جراده لـ"الجديد": من ارتكب مجزرة "البايجر" هو أعمى البصيرة وليس من فقد بصره والف تحية للجسم الطبي في لبنان
lebanon 24
03/11/2024 08:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا لـ"الجديد": الكارثة كبيرة على المدنيين اذ يقتل على الاقل طفل كل يوم ويصاب 10 اشخاص
lebanon 24
03/11/2024 08:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية لـ "الجديد": البحر مراقب ونحن بانتظار نتيجة التحقيقات وبالطبع وزارة الخارجية وزارة الدفاع والحكومة اللبنانية سيقومون بالتواصل مع اليونيفيل ومعرفة ما إذا تمت العملية بالتنسيق معهم
lebanon 24
03/11/2024 08:08:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:51 | 2024-11-03
01:33 | 2024-11-03
01:32 | 2024-11-03
01:31 | 2024-11-03
01:06 | 2024-11-03
01:01 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24