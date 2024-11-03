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يسرائيل هيوم: التقديرات في إسرائيل أن 51 من المختطفين في غزة ما زالوا على قيد الحياة

Lebanon 24
03-11-2024 | 02:23
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