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إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية الكوماندوز الإسرائيلية في البترون كان مخططا لها منذ فترة طويلة

Lebanon 24
03-11-2024 | 05:59
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