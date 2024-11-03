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إذاعة الجيش الاسرائيلي: الجيش لم يكن ينوي تحمّل مسؤولية عملية البترون ولولا الكشف عنها بوسائل الإعلام لظلت سرية
Lebanon 24
03-11-2024
|
06:09
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