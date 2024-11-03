Advertisement

أخبار عاجلة

تم إطلاق 30 صاروخا على الجليل الأسفل وطبريا (العربية)

Lebanon 24
03-11-2024 | 07:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: تم إطلاق 25 صاروخا على الجليل وضواحي حيفا
lebanon 24
03/11/2024 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: تم إطلاق 30 صاروخا في الرشقة الأخيرة صباحا على حيفا والجليل
lebanon 24
03/11/2024 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل وحيفا وعكا منذ فجر اليوم
lebanon 24
03/11/2024 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 15 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى وخليج حيفا في شمال البلاد
lebanon 24
03/11/2024 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:23 | 2024-11-03
10:20 | 2024-11-03
10:11 | 2024-11-03
10:06 | 2024-11-03
09:49 | 2024-11-03
09:44 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24