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"الحدث" عن مصدر أمني: قوة كوماندوز إسرائيلية تدخل سوريا وتختطف سورياً يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
03-11-2024 | 10:53
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