حزب الله: استهدفنا قاعدة "بيت ليد" التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نتانيا بصلية من الصواريخ النوعيّة وقد أصابت أهدفها بدقّة

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